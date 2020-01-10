Что посмотреть в Рязани в выходные

суббота 11 января
16.00 – 20.00 – работает резиденция Деда Мороза в лесопарке
16.00 – Святочный бал от Губернского бала
18.00 – спектакль «Новогодняя любовь» в театре драмы
20:00 – в ресторане «Небо» выступит Сергей Терёшин (гитара, вокал) и группа «Blues-Контакт» из Коломны в рамках фестиваля «Зимние дни джаза». Вход свободный, по предварительной брони.
20.55 – в кинотеатре «Формула кино» прямая трансляция оперы «Воццек»
воскресенье 12 января
14.00 – концерт «Играй и пой, моя гармонь!» в МКЦ
15.00 – в кинотеатре «Киномакс» прямая трансляция балетного вечера «Концерт / Энигма-Вариации / Раймонда (Акт III)»
16.00 – 20.00 – работает резиденция Деда Мороза в лесопарке
16.30 – дискотека 80-х в МКЦ
17.00 – в кафе «Фонтан» состоится ежегодный концерт-сейшен «День рождения рязанского джаза» с участием музыкантов из Рязани и других городов.
18.00 – спектакль «Новогодняя любовь» в театре драмы
19.00 – концерт «Вечер тихих звуков» в «Старом парке». Выступают рязанские группы с акустическими сетами.