Что посмотреть в Рязани в выходные

суббота 11 января

16.00 – 20.00 – работает резиденция Деда Мороза в лесопарке

16.00 – Святочный бал от Губернского бала

18.00 – спектакль «Новогодняя любовь» в театре драмы

20:00 – в ресторане «Небо» выступит Сергей Терёшин (гитара, вокал) и группа «Blues-Контакт» из Коломны в рамках фестиваля «Зимние дни джаза». Вход свободный, по предварительной брони.

20.55 – в кинотеатре «Формула кино» прямая трансляция оперы «Воццек»

воскресенье 12 января

14.00 – концерт «Играй и пой, моя гармонь!» в МКЦ

15.00 – в кинотеатре «Киномакс» прямая трансляция балетного вечера «Концерт / Энигма-Вариации / Раймонда (Акт III)»

16.00 – 20.00 – работает резиденция Деда Мороза в лесопарке

16.30 – дискотека 80-х в МКЦ

17.00 – в кафе «Фонтан» состоится ежегодный концерт-сейшен «День рождения рязанского джаза» с участием музыкантов из Рязани и других городов.

18.00 – спектакль «Новогодняя любовь» в театре драмы

19.00 – концерт «Вечер тихих звуков» в «Старом парке». Выступают рязанские группы с акустическими сетами.