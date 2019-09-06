Что посмотреть в Рязани в выходные

7 сентября, суббота
9.00 – 15.00 – Праздник урожая «Спожинки» перед агротехнологическим университетом. Концерт, выставка животных, выездка лошадей, ярмарка и многое другое.
11.00 – городской праздник «Дом глазами ребенка» в ЦПКиО.
12.00 – мастер-класс по созданию магнитов с героями мультфильма «Королевские каникулы» в ТРЦ «М5 Молл».
13.00 – Zumba-уикэнд в Лесопарке.
13.30 и 16.30 – спектакль «Золотой цыплёнок» Тульского театра кукол в ТРЦ «М5 Молл».
20.00 – дискотека на льду в «Олимпийском».
8 сентября, воскресенье
11.00 – спектакль «Маленькая ночная серенада» в театре кукол
17.00 – сказочный концерт кельтской арфы и других редких инструментов от группы «Ann’Sannat» в кафе «Старый парк»