Бюджет Рязанской области принят к рассмотрению в региональном парламенте



Во вторник, 5 ноября, комитет Рязанской областной Думы по бюджету и налогам проверил на соответствие региональному законодательству внесённый губернатором проект закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также документы и материалы, представленные одновременно с ним. Об этом сообщает сайт облдумы.

Члены комитета рекомендовали председателю Думы принять законопроект к рассмотрению.

На заседании комитета также был рекомендован к рассмотрению законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования.