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Бюджет Рязанской области принят к рассмотрению в региональном парламенте


Во вторник, 5 ноября, комитет Рязанской областной Думы по бюджету и налогам проверил на соответствие региональному законодательству внесённый губернатором проект закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также документы и материалы, представленные одновременно с ним. Об этом сообщает сайт облдумы.
Члены комитета рекомендовали председателю Думы принять законопроект к рассмотрению.
На заседании комитета также был рекомендован к рассмотрению законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

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