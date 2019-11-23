«Белые кораблики» и самые красивые рязанские студентки. Чем делились рязанцы на этой неделе в Instagram?

Наполненная событиями рабочая неделя подошла к концу, наступили не менее яркие выходные. Чем же уходящая неделя запомнилась жителям года? Ответ в нашем еженедельном Instagram-обзоре.

В Рязани выбрали самую красивую и талантливую студентку. Звание«Мисс Студенчество 2019» получила Софья Тимакова, красавица представила РГУ имени С.А. Есенина. Яркую фотоподборку с конкурса опубликовали в аккаунте министерства образования.

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– Накал страстей был бешеный! Даже сотрудники филармонии (контролёры), эти строгие женщины, переживали за девочек. Давайте полюбуемся на наших самых-самых студенток! – говорится в посте.

21 ноября губернатор Рязанской области отпраздновал свой День рождения. Многие рязанцы поздравили главу региона социальных сетях. Николай любимов опубликовал селфи со своей семьёй и поблагодарил всех за искренние поздравления.

– Благодарю друзей, коллег и всех рязанцев за тёплые, добрые слова. Для меня очень важна ваша поддержка. Спасибо моим самым любимым и дорогим, которые всегда рядом – моей семье! – говорится в посте.

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Рязанскому дворцу молодёжи исполнилось 50 лет — серьёзный юбилей отметили не менее серьёзным праздником. Поздравить учреждение с праздником собрались представители власти и сотрудники культуры города. Показываем, как это было.

Праздник учреждения — это праздник его руководителя. И все поздравления в этот знаменательный день принимал директор РДМ Николай Плетнёв. Забавную миниатюру с его участием опубликовала директор Рязанской областной филармонии Елена Буняшина.

– Плетнев и « белые кораблики» супер!! – говорится в посте.

В центре Рязани снесли расселённый барак. В скором времени на его месте появится новый благоустроенный парк, который будет радовать жителей и гостей города. Видео с места событий опубликовал депутат рязанской гордумы Роман Худяков.

– Новый парк на улице Новослободской! Наконец-то мы избавляемся от старых ужасных бараков в центре города! – написал он.

Основатель Рыбатлона Дмитрий Беляев решил провести выходные на свежем воздухе и отправился на прогулку в Доровичи.

– Бегом из города срочно! В лесу и на даче — прям уау! Предзимье очень радует, – написал он.

Главврач Рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов поделился успехами хирургов и опубликовал фотографии из операционной.

– Хирурги оперируют ложный сустав, который образовался после перелома ладьевидной кости. Эта операция стала новым шагом в развитии хирургии кисти в ОКБ, – написал он.

Узнать подробнее о новом опыте рязанских специалистов можно в Instagram-аккаунте Дмитрия Хубезова.

В Рязани прошёл любительский футбольный матч, в котором приняли участие команды «Единой России». На поле вышел председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин. Своими впечатлениями о игре он поделился в социальных сетях.

– Победила дружба. Но такую яркую, захватывающую игру с коллегами из центрального исполкома «Единой России» и других регионов будем помнить еще очень долго, – написал он. – Люблю футбол, жаль, что не всегда хватает времени погонять мяч. В матче с товарищами вспомнил свои навыки.