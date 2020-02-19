Аркадий Фомин: каждой многодетной семье необходимо адресно предоставить информацию о мерах социальной поддержки

18 февраля председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин встретился с членами Шиловского Совета многодетных матерей. Об этом сообщает сайт облдумы.

Участники встречи обсудили организацию питания школьников, законодательную инициативу фракции «Единая Россия» в областной Думе об улучшение жилищных условий многодетных семей через механизм льготной ипотеки, строительство детских площадок в районном центре.

– Каждой многодетной семье необходимо адресно предоставить информацию о мерах социальной поддержки. Здесь должны поработать и члены Совета, и администрация, –сказал глава парламента.

Также он обсудил с членами Совета размер социальных выплат на третьего ребенка и последующих детей в 1-ом квартале 2020 года. Он зависит от величины прожиточного минимума, который меняется в зависимости от стоимости потребительской корзины за предыдущий квартал.

– Члены фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе предложили ввести сохранную норму в закон о прожиточном минимуме. Это означает, что с принятием закона, величина прожиточного минимума в нашем регионе понижаться не сможет. При этом если он будет расти, социальные выплаты также увеличатся, – сообщил Фомин.

Председатель Совета многодетных матерей Шиловского района Ольга Недосукова отметила, что в последние годы в районе строятся детские и спортивные дворовые площадки, однако их по-прежнему недостаточно. Работу в этом направлении было решено продолжить с учетом пожеланий жителей.