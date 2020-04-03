Анна Рослякова перечислила половину своей зарплаты в поддержку медиков Рязанской области

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова перевела половину своего ежемесячного заработка на специальный счет, открытый в поддержку медработников и волонтеров-медиков, непосредственно оказывающих помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее вслед за губернатором половину зарплаты на счёт на поддержку врачей перевел Вице-губернатор Игорь Греков.
Поддержать врачей может каждый. Средства необходимо перечислять на специальный счет.
Банковские реквизиты:
Наименование организации – Общественная организация Ассоциация организаторов здравоохранения Рязанской области (ОО АОЗ РО)
ИНН 6230023532
КПП 623001001
Р/счет 40703810702160000030
ПАО «УРАЛСИБ» г. Москва
БИК 044525787
Корр.счет 30101810100000000787