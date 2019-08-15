Актёры Рязанского театра кукол показали детям «Красную шапочку»

В четверг, 15 августа, на импровизированной сцене на Лыбедском бульваре прошёл спектакль «Красная шапочка». Показали сказку по произведению Шарля Перро актёры Рязанского театра кукол.

Юные рязанцы встретились с милой девочкой Красной Шапочкой, коварным Серым Волком и доверчивой Бабушкой. Действие спектакля происходило в сказочном лесу с грибами и ягодами, разноцветными птицами и озером с лягушками.

Во время спектакля герои сказок давали юным зрителям различные задания: угадывать, какие грибы можно собирать, а какие — нет, ловить рыбок в озере и многое другое. Также ребятам рассказали, что такое вежливые аплодисменты, а что такое овации.

Показ спектакля прошёл в рамках II международного Форума древних городов, посвящённого Году театра.