Активисты ТОС «На Прудной» отпраздновали Масленицу

Рязанцы уже начали праздновать Масленицу. Активисты ТОС «На Прудной» организовали праздник для местных жителей. Гостей мероприятия приветствовали представители администрации города и Рязанской городской Думы. Председатель комитета ТОС «На Прудной» Ольга Туманова отметила, что уже стало доброй традицией проводить с жителями и активистами праздники.

И взрослые, и дети в этот день с удовольствием водили хоровод, танцевали, принимали участие в конкурсах, а затем пробовали угощения и традиционные масленичные блины. Настоящим украшением праздника стала фигура Масленицы, сообщает сайт администрации города.

Напомним, что в 2020 году Масленица продлится до 1 марта. На территориях ТОС во всех районах города пройдёт 19 праздников шаговой доступности.