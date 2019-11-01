Академия ФСИН России отметила 85-ю годовщину со дня образования вуза

В пятницу, 1 ноября, в Академии ФСИН России прошло торжественное собрание, посвященное Дню народного единства и 85-й годовщине со дня образования вуза.

На концерт пришли почетные гости, которые поздравили вуз и его руководство и пожелали дальнейшего процветания. Среди них представители органов власти, правоохранительных структур, духовенства и коллектив Академии ФСИН России.

От имени губернатора региона поздравительные слова сказала заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

– Поздравляю вас со знаменательной датой. За 85 лет в учебном заведении подготовлены десятки тысяч специалистов, сформирован серьезный научный и кадровый потенциал. Примите слова признательности и благодарности за труд всего коллектива вуза, – зачитала приветственный адрес губернатора Анна Рослякова.

Сегодня Академия ФСИН России осуществляет подготовку широкого спектра специалистов. Учебное заведение готовит кадры, способные мыслить и решать задачи, поставленные руководством ФСИН России, в соответствии с вызовом времени. Академия и дальше планирует расширять направления своей деятельности и прокладывать новые дороги к успеху.

– Наше учебное заведение прославлено наличием традиций, многогранной работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, ее профессиональному развитию и творческому росту. Наша работа и служба требует консолидации сил всего коллектива академии и каждого работника в частности. Мы на правильном пути, и вместе нам любые трудности по плечу, – отметил в приветственном слове начальник Академии ФСИН России Александр Крымов.

Традиционно на концерте отметили достижения академии за текущий год, а отличившимся сотрудникам вручили региональные награды. После официальный части состоялся праздничный концерт, на котором были представлены творческие номера курсантов разных национальностей.