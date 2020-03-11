С 1 сентября 2020 года более 25 тысяч учеников начальных классов школ города Рязани обеспечат бесплатным горячим питанием. Об этом информирует управление образования и молодёжной политики администрации города.



При этом сохраняются льготы по питанию для учащихся с 1 по 11 классы – детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов.



В настоящее время во всех образовательных учреждениях проводится работа по созданию необходимых условий в столовых с учетом увеличения количества питающихся. В том числе по обеспечению школьных столовых новым технологическим оборудованием, а также по формированию меню.



Так, специалистами управления экономического развития администрации города совместно с представителями МП «Детское питание» проводятся выездные контрольные мероприятия в общеобразовательные учреждения. Они включают в себя проверку внешнего вида сотрудников пищеблоков школ, санитарного состояния посуды и помещений, наличия меню в столовых, соответствие порций контрольному блюду по весу и составу, товарного соседства пищевых продуктов при хранении. Также осуществлялся контроль качества готовых блюд.



По результатам проверок персоналу школьных пищеблоков даются рекомендации по соблюдению необходимых условий организации процесса питания.

