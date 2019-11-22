Администрация Рязани отчиталась об окончании ремонта дорог и благоустройства территорий

22 ноября на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты обсудили отчёт мэрии о реализации в городе программ «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы» и «Формирование современной городской среды».

Как было сказано в докладе, ремонт дорог в городе практически завершён, но не все дороги прошли приёмку. Подрядчики устраняют выявленные недостатки.

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По данным администрации, выполнена основная часть работ по благоустройству дворовых территорий, но в большинстве дворов ещё предстоит установить оборудование для детских площадок и малые архитектурные формы.

Благоустройство общественных пространств продолжается. Сотрудники администрации ведут постоянный контроль за ходом работ в ЦПКиО, на территории возле ДК «Приокский» и в Верхнем городском парке. По мнению чиновников, погодные условия позволяют проводить работы на этих объектах.