«Виктория Плаза» опубликовала список работающих магазинов

ТРЦ «Виктория Плаза», который находится рядом с площадью Победы в Рязани, опубликовал список работающих магазинов. Информация появилась на сайте торгового центра.
Напомним, с 1 июня по распоряжению губернатора Николая Любимова в Рязанской области начался первый этап снятия ограничений из-за коронавируса. С сегодняшнего дня разрешена работа магазинов непродовольственных товаров, но с ограничениями.
В «Виктории Плаза» продолжает работу продуктовый супермаркет «SPAR». Открылись также и другие магазины, которые не работали ранее. Кроме того, работает центр бытовых услуг и банкоматы.
Действуют два входа – со стороны улицы Безбожной и со стороны Первомайского проспекта.
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