В Ухоловском районе сварщик решил угнать трактор, чтобы съездить в гости

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В одном из сельхозпредприятий поселка Ухолово Рязанской области пропал трактор МТЗ-80.

Местный житель пригнал этот трактор к сварщику для проведения работ. А через два часа ни сварщика. ни трактора на месте не оказалось. Опросив местных жителей, полицейские узнали, что 34-летний сварщик, мог поехать к приятелям в соседнее село. Как выяснилось, он уже не однократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Установив маршрут, по которому злоумышленник мог отправиться к приятелю, полицейские вскоре остановили на дороге пропавший трактор. За рулём был нетрезвый сварщик.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, злоумышленник рассчитывал быстро съездить в соседнее село и вернуться. Он был уверен, что его пропажи никто не заметит.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.166 УК РФ.

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