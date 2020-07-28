В Скопинском районе установили ещё один поклонный крест

Накануне Дня Крещения Руси, который отмечается 28 июля, при въезде в село Ильинка Скопинского района активисты прихода храма Казанской иконы Божией Матери был установлен поклонный крест. Табличка, расположенная у его подножия, содержит одну из самых известных православных молитв.

Теперь ещё один поклонный крест, установленный на Скопинской земле, будет своеобразным напоминанием водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и элементарного уважения друг к другу на дороге во избежание трагических последствий.