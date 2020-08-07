В Скопинском районе молодой семье вручили сертификат на получение жилья

В администрации Скопинского района состоялось торжественное вручение молодой семье Мурадовых Свидетельства о праве получения социальных выплат на приобретение жилья.

Социальные выплаты предоставляются в рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей», которая действует в Скопинском районе с 2006 года. За 14 лет 38 семей муниципалитета смогли улучшить свои жилищные условия.

С поздравительным словом в адрес молодой семьи обратился глава администрации Александр Боков, пожелав здоровья, счастья и благополучия.

– Это очень значимое событие как для каждой отдельно взятой семьи, так и для района в целом. В Скопинском районе большое внимание уделяется молодым и многодетным семьям, и возможность участия в данной программе тому доказательство, – отметил Александр Боков.