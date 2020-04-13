В Шиловском районе пьяная пара угнала автомобиль друга, но попали в ДТП

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В Шиловском районе полицейские заметили в кювете автомобиль. Подойдя ближе, полицейские поняли, что водитель и его пассажирка пьяны. Их доставили в отдел полиции.

Позже выяснилось, что автомобиль нетрезвая парочка угнала у своего приятеля. Все вместе они сидели за одним столом и распивали спиртное. Хозяин машины под действием алкоголя заснул, а его знакомые решили купить еще спиртного.

Они забрали машину уснувшего приятеля, но не справились с управлением и улетели в кювет. Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, никто не пострадал. Машину в исправном состоянии вернули владельцу.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.166 УК РФ.

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