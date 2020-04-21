Вторник, 21 апреля, 2020
8.3 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязанскую область прибыло без малого 37 тысяч человек

7info

Футболист «Рязани» примет участие в Киберлиге ПФЛ

Новости Рязани
Полузащитник футбольного клуба «Рязань» Михаил Сентюрин примет участие в турнире Киберлиги ПФЛ. Об этом сообщила пресс-служба «горожан». С инициативой...
Узнать больше

Определены основные и дополнительные сроки сдачи экзаменов в 9 классах

Новости Рязани
Определены сроки сдачи экзаменов в девятых классах. В 2020 году ОГЭ и ГВЭ девятиклассники будут сдавать с 8 июня по 31 июля....
Узнать больше

Из машины в Рязани украли рыболовные снасти

Новости Рязани
В субботу, 18 апреля, сотрудники городского отдела вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии задержали подозреваемого в краже из автомобиля. Около...
Узнать больше
-

Во исполнение поручения Николая Любимова о мерах для снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции с началом дачного сезона в населённых пунктах оперативные штабы муниципальных образований (за исключением г. Рязани, где учёт ведётся отдельно) проводят учёт прибывших из других регионов. Об этом сообщила оперативная группа правительства. 

В целом на 21 апреля было выявлено 36 тыс. 958 граждан, прибывших в муниципалитеты из других регионов, в том числе из-за рубежа. 

В настоящее время на контроле в муниципальных образованиях находятся 1269 граждан. Все они до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях. При этом 857 человек его уже завершили, они здоровы. На горячие линии МО поступило 2433 звонка.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанскую область прибыло без малого 37 тысяч человек

Новости Рязани
Во исполнение поручения Николая Любимова о мерах для снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции с началом дачного сезона в населённых пунктах...
Узнать больше

В программу развития населённых пунктов Рязанской области внесли изменения

Власть
Внесены корректировки в программу «Социальное и экономическое развитие населённых пунктов». Постановление об этом во вторник, 21 апреля, подписал губернатор Николай Любимов. Об...
Узнать больше

Стали известны улицы Рязани, которые обработают аэрозольным методом

Администрация
Ранее сотрудники ГИБДД разработали 5 маршрутов. Именно по ним должна пройти техника, представленная Дягилевским военным городком. Конечно, если позволит погода.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Стали известны улицы Рязани, которые обработают аэрозольным методом

Администрация
Ранее сотрудники ГИБДД разработали 5 маршрутов. Именно по ним должна пройти техника, представленная Дягилевским военным городком. Конечно, если позволит погода.
Узнать больше

Десять рязанцев с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

Коронавирус ТОП
Всего по данным на 21 апреля в регионе в больницах находятся 94 пациента с COVID-19, из них шестеро детей. У 24 из них состояние удовлетворительное, 60 больных находятся в состоянии средней степени тяжести.
Узнать больше

В Рязани коронавирусом больны 202 человека

Администрация
По данным на вторник, 21 апреля, коронавирус выявлен у 393 человек. Из них в Рязани проживают 202. В связи...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+