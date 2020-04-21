В Рязанскую область прибыло без малого 37 тысяч человек

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Во исполнение поручения Николая Любимова о мерах для снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции с началом дачного сезона в населённых пунктах оперативные штабы муниципальных образований (за исключением г. Рязани, где учёт ведётся отдельно) проводят учёт прибывших из других регионов. Об этом сообщила оперативная группа правительства.

В целом на 21 апреля было выявлено 36 тыс. 958 граждан, прибывших в муниципалитеты из других регионов, в том числе из-за рубежа.

В настоящее время на контроле в муниципальных образованиях находятся 1269 граждан. Все они до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях. При этом 857 человек его уже завершили, они здоровы. На горячие линии МО поступило 2433 звонка.