Среда, 3 июня, 2020
15.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязанском онкоцентре c 5 июня возобновляется работа операционных

Вера Бочкова
-

С 5 июня в Рязанском онкоцентре возобновляется работа операционных. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Напомним, онкоцентр переехал в старое здание БСМП на улице Дзержинского. Параллельно налаживаются коммуникации: в поликлиническое отделение диспансера проведена новая телефонная линия, так как ранее в больнице скорой помощи не была предусмотрена поликлиника и регистратура. Новый номер регистратуры 7 (4912) 98-22-70.

В ведомстве обращают внимание пациентов, что в связи с нагрузкой на регистратуру в первой половине дня, запись осуществляется в будни с 13:00 до 18:00 часов и в субботу с 9.00 до 12.00, воскресенье — выходной.

Кроме этого в поликлиническом отделении доступна связь по мессенджерам WhatsApp и Viber.

Чтобы воспользоваться записью через мессенджеры, необходимо написать на номер 8(952) 125-01-13 в одну из систем быстрого обмена сообщениями. Для записи необходимо указать: фамилию имя отчество пациента, год рождения, адрес прописки, телефон для обратной связи и цель обращения. Если не будет указана точная информация для обратной связи, регистратор не сможет ответить на обращение.

Мессенджры предназначены ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПИСИ! Специалист регистратуры свяжется по указанному в сообщении номеру в течение дня до 18.00. Если сообщение получено вечером, после 18.00, то информация будет обработана на следующий день до 15.00. В субботу до 12.00, в воскресенье — выходной.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцев приглашают на вебинар «Как противостоять снижению лояльности и продуктивности сотрудников в кризисных условиях»

Мой Бизнес. Рязанская область
Рязанцев приглашают на вебинар «Как противостоять снижению лояльности и продуктивности сотрудников в кризисных условиях», где эксперт от «Альянс Консалтинг» поделится своим опытом...
Узнать больше

В Путятинском районе крупный град побил рассаду

Новости Рязани
Во вторник, 2 июня, в Путятинском районе Рязанской области выпал крупный град. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».  По...
Узнать больше

День России рязанцы отметят в режиме онлайн

Администрация
В связи с пандемией коронавируса в России запрещено проведение всех массовых мероприятий. 12 июня отмечается День России. И в Рязани этот праздник...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлено ещё 75 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
Таким образом, с начала пандемии в Рязани и области COVID-19 подтвердился у 3728 граждан. Вместе условно заражёнными на контроле у медиков находится 3801 человек.
Узнать больше

Как спасти помидоры в дождливую погоду

Новости мира
Если и есть люди, которым нравится дождь, то это точно не садоводы и огородники. Когда за окном непогода, обладатели садовых участков в...
Узнать больше

Опубликован фильм о Рязани, снятый в прошлом веке

Видео
В документальной ленте рассказывается о прошлом Рязани, а также о городе, который был для съёмочной группы современным. Для нас же это уже старая Рязань.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Всё о том, как будут сдавать ЕГЭ в Рязанской области

Акценты
Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина в прямом эфире рассказала о том, как в этом году будет проходить ЕГЭ....
Узнать больше

SPORTAGE раздора или как рязанский автодилер уже несколько лет судится с потребителем

Акценты
Часто ли вам приходилось возвращать купленные товары продавцу? Бывало ли такое, что приобретённая вещь оказывалась бракованной? Подобные ситуации – вовсе не редкость....
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в июне

Акценты
В июне вступают в силу сразу несколько новых законов. Некоторые из них реально упростят жизнь россиян.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

<