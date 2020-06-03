В Рязанском онкоцентре c 5 июня возобновляется работа операционных

С 5 июня в Рязанском онкоцентре возобновляется работа операционных. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Напомним, онкоцентр переехал в старое здание БСМП на улице Дзержинского. Параллельно налаживаются коммуникации: в поликлиническое отделение диспансера проведена новая телефонная линия, так как ранее в больнице скорой помощи не была предусмотрена поликлиника и регистратура. Новый номер регистратуры 7 (4912) 98-22-70.

В ведомстве обращают внимание пациентов, что в связи с нагрузкой на регистратуру в первой половине дня, запись осуществляется в будни с 13:00 до 18:00 часов и в субботу с 9.00 до 12.00, воскресенье — выходной.

Кроме этого в поликлиническом отделении доступна связь по мессенджерам WhatsApp и Viber.

Чтобы воспользоваться записью через мессенджеры, необходимо написать на номер 8(952) 125-01-13 в одну из систем быстрого обмена сообщениями. Для записи необходимо указать: фамилию имя отчество пациента, год рождения, адрес прописки, телефон для обратной связи и цель обращения. Если не будет указана точная информация для обратной связи, регистратор не сможет ответить на обращение.

Мессенджры предназначены ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПИСИ! Специалист регистратуры свяжется по указанному в сообщении номеру в течение дня до 18.00. Если сообщение получено вечером, после 18.00, то информация будет обработана на следующий день до 15.00. В субботу до 12.00, в воскресенье — выходной.