В Рязанской области начался всероссийский есенинский праздник поэзии

В субботу, 3 октября, отмечается 125 лет со дня рождения Сергея Есенина. В Государственном музее-заповеднике в селе Константиново проходит традиционный праздник поэзии «Русь моя, милая родина…», на который съезжаются гости со всей страны.

В этот день здесь ожидается выступление музыкальных и танцевальных коллективов, джазовый концерт. Будут работать театральные и поэтические площадки, награждение победителей конкурса премией Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства, открытие восстановленных объектов – Каретного двора, амбара, бани, оранжереи.

За прямой трансляцией можно наблюдать в группе «Рязанская область» ВКонтакте.