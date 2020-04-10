В рязанских сёлах на карантине проведут полную дезинфекцию территории

7info

В Рязанской области запретили охотиться на пернатую дичь

Новости Рязани
В Рязанской области запрещена охота на пернатую дичь. Соответствующее постановление губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал 10 апреля. Запрет...
Узнать больше

За пять дней число заболевших COVID-19 в Рязанской области выросло в 2 раза

Новости Рязани
По данным регионального минздрава, в Рязанской области за последние пять дней, с 6 по 10 апреля, число людей с подтвержденным диагнозом COVID-19...
Узнать больше

О самом главном. Обзор от 7info

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей за 9 апреля. https://youtu.be/HjuUNnf2C3Q
Узнать больше
-

В субботу, 11 апреля, проведут полную дезинфекцию территории в сёлах Заокское и Коростово. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 

Напомним, с 8 апреля населённые пункты находятся на карантине из-за коронавируса. На данный момент так уже проведена дезинфекция улиц, дворовых территорий и автомобилей, других объектов.

Сообщается, что людей с коронавирусом, которым это необходимо, госпитализировали. Все остальные лечатся дома, им предписано соблюдать домашний  карантин. У тех, кто контактировал с заболевшими, взяты анализы на COVID-19. Им также необходимо оставаться дома. 

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Сотрудники Минспорта показали рязанцам, как дома подготовиться к сдаче норм ГТО

Видео
Сотрудники Минспорта Рязанской области записали видеоролик, в котором рассказали, как правильно выполнять упражнения из комплекса ГТО. https://youtu.be/r4IvF0yS1HE
Узнать больше

Рязанка сшила маски для спасателей

Новости Рязани
Жительница Рязани Наталья Булыгина сшила 30 одноразовых масок и передала их сотрудникам аварийно-спасательной службы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. 
Узнать больше

20-летнего жителя Рязанской области будут судить за изнасилование несовершеннолетней

Новости Рязани
Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Клепиковского района, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Эфир с Ольгой Фидрик. #МЫожидаемКВН

Новости КВН
С наступление режима самоизоляции жизнь в Официальной Рязанской лиге КВН не остановилась. В группе лиги ВКонтакте стартовал онлайн-марафон #МЫожидаемКВН. Здесь уже состоялась...
Узнать больше

Губернатор выступил с обращением к рязанцам

Видео
В пятницу, 10 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам. Темой стала жизнь в условиях пандемии коронавируса.
Узнать больше

Коронавирус условно подтверждён у 93 рязанцев

Новости Рязани
Руководитель оперативной группы правительства области, вице-губернатор Игорь Греков по скайпу доложил губернатору Николаю Любимову об оперативной обстановке в регионе.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Тест на коронавирус

Акценты
Москва. Четверг, 9 апреля. Днем я отправился сдавать тест на коронавирус. Принять это решение было непросто. И...
Узнать больше

Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

Акценты
В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
Узнать больше

5 фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям

Акценты
Находясь на самоизоляции, скучаете по путешествиям? Дефицит приключений и ярких впечатлений может восполнить хорошее кино. Представляем вам 5 атмосферных фильмов, которые перенесут...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Сотрудники Минспорта показали рязанцам, как дома подготовиться к сдаче норм ГТО

Рязанка сшила маски для спасателей

20-летнего жителя Рязанской области будут судить за изнасилование несовершеннолетней