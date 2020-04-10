В рязанских сёлах на карантине проведут полную дезинфекцию территории

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В субботу, 11 апреля, проведут полную дезинфекцию территории в сёлах Заокское и Коростово. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Напомним, с 8 апреля населённые пункты находятся на карантине из-за коронавируса. На данный момент так уже проведена дезинфекция улиц, дворовых территорий и автомобилей, других объектов.

Сообщается, что людей с коронавирусом, которым это необходимо, госпитализировали. Все остальные лечатся дома, им предписано соблюдать домашний карантин. У тех, кто контактировал с заболевшими, взяты анализы на COVID-19. Им также необходимо оставаться дома.