В Рязани появилось новое пространство женского фитнеса «Prime»

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Теперь ещё больше жительниц Рязани смогут заботиться о своей фигуре с комфортом и удовольствием. В субботу, 10 октября, состоялось торжественное открытие женской фитнес-студии «Prime» по адресу улица Новосёлов, 53Д. Больше других этому факту обрадовались жительницы микрорайона Дашково-Песочня, не избалованные большим количеством спортивных учреждений и объектов.

В красивой и светлой студии «Prime» есть всё необходимое для проведения самых востребованных видов тренировок. К услугам рязаночек два современных фитнес-зала, раздевалка, душ, комфортные диваны в фойе.

В женской фитнес-студии «Prime» собраны самые современные, самые увлекательные, а главное – самые эффективные виды тренировок. Директор студии и организатор популярного международного проекта «Prime Time» в Рязани Ирина Митяева знает в этом толк. Ведь под её руководством красивые фигуры и хорошее настроение каждый день приобретают сотни жительниц нашего города.

В студии «Prime» есть возможность позаниматься йогой, зумбой, стэп-аэробикой, стречингом. Сами за себя говорят названия тренировок «Здоровая спина» и «Качай орех». Для молодых мам, которым не с кем оставлять детей дома, разработан комплекс тренировок вместе с малышами.

Ну и настоящей бомбой фитнес-студии и тренеры, и гости называют джампинг! Это новое для Рязани направление суперэффективных тренировок на батутах. Занятия проводятся как для взрослых, так и для детей старше 5 лет.

Сертифицированные тренеры студии «Prime» позаботятся не только о вашей фигуре, но и хорошем настроении, они помогут вам избавиться от комплексов, поверить в себя и полюбить своё отражение в зеркале. Так что посещая новую женскую фитнес-студию, вы ещё и существенно сэкономите на услугах психолога.

Проект «Prime Time» славится своей неповторимой атмосферой. Это не просто фитнес, а тренировки в обстановке доброжелательности, комфорта, постоянной заботы и поддержки. Это «улей любви», как называют его сами участницы проекта. Именно такая атмосфера семейного праздника царила и в день открытия студии «Prime». Поздравить Ирину Митяеву со стартом нового проекта пришли родные и друзья, партнёры и постоянные участницы проекта «Prime Time», и, конечно, новички. Для всех гостей в этот день были организованы мастер-классы по зумбе, силовому тренингу, детскому и взрослому джампингу. Ирина Митяева приоткрыла секреты правильного питания на бесплатной лекции. А убедиться в том, что правильное питание – это не только полезно, но и вкусно, все смогли на праздничном фуршете, попробовав ПП-десерты и даже фитнес-торт.







Праздничное настроение в этот день создавала ведущая и давняя участница проекта «Prime Time» Ольга Фидрик. Церемония открытия не обошлась без разрезания праздничной ленточки, но её роль в спорт-студии выполнила фитнес-резинка. А завершился праздник беспроигрышной лотереей. Так у каждого гостя в память о студии «Primе» осталось не только хорошее настроение и яркие фотографии, но и приятные и полезные подарки.

Записаться на тренировки, узнать расписание и цены можно в аккаунте студии в Инстаграм.