В Рязани построят детскую площадку за 1 миллион рублей

В Рязани планируют построить детскую площадку. На сайте госзакупок начался приём заявок на обустройство площадки в районе дома №3 корпус 1 на улице Энгельса.
На строительство планируется потратить 1 млн рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета.
Площадка будет оборудована ударопоглощающим покрытием из резиновой плитки. Здесь установят игровой комплекс «Горки для Егорки», стол со счётами, карусель «Круг», качалки, скамейки и урны.
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