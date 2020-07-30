В Рязани открыли новую спортивную площадку

В Рязани появилась новая спортивная площадка. Место для занятий спортом открыли во дворе домов № 3А и 3Ж по улице Сельских Строителей. В среду, 29 июня, новую площадку посетила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Место для установки площадки жители выбрали сами. Её построили рядом с детским игровым комплексом, установленным в 2018 году по заявке инициативной группы жителей, сообщает сайт администрации. Спортплощадка оборудована мягким покрытием, навесом и тренажерами на разные группы мышц.

Площадка стала очень популярной и у детей, и у взрослых.