В Рязани из-за ремонта ограничат движение по мосту на улице Ленина

Администрация Рязани сообщила подробности ремонта моста через реку Лыбедь на улице Ленина. Информация размещена на сайте мэрии.

Подготовка к работам по реконструкции Астраханского моста началась со среды, 2 сентября. На этой неделе подрядчик должен начать закупку материалов, техническая документация будет полностью согласована.

С 4 сентября начнётся организация строительного городка. Он появится на Лыбедском бульваре со стороны Почтамта. На месте строительства установят информационные щиты и знаки. С 7 сентября подрядчик приступит к строительству кабельной линии.

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На следующий день, 8 сентября, движение для пешеходов со стороны Почтамта будет ограничено.

Следующим этапом станут работы по организации временной схемы движения троллейбусов в центре города. Их начало запланировано на 20 сентября.

О том, когда перекроют движение автомобилям, а также о маршрутах общественного транспорта администрация обещала сообщить позднее.