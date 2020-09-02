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Новости РязаниОбщество

В Рязани из-за ремонта ограничат движение по мосту на улице Ленина

7info

Администрация Рязани сообщила подробности ремонта моста через реку Лыбедь на улице Ленина. Информация размещена на сайте мэрии

Подготовка к работам по реконструкции Астраханского моста началась со среды, 2 сентября. На этой неделе подрядчик должен  начать закупку материалов, техническая документация будет полностью согласована. 

С 4 сентября начнётся организация строительного городка. Он появится на Лыбедском бульваре со стороны Почтамта. На месте строительства установят информационные щиты и знаки. С 7 сентября подрядчик приступит к строительству кабельной линии.

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На следующий день, 8 сентября, движение для пешеходов со стороны Почтамта будет ограничено. 

Следующим этапом станут работы по организации временной схемы движения троллейбусов в центре города. Их начало запланировано на 20 сентября. 

О том, когда перекроют движение автомобилям, а также о маршрутах общественного транспорта администрация обещала сообщить позднее. 

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