В Рязани из коронавирусного отделения выписали одного из самых «тяжёлых» пациентов

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Из рязанской больницы им. Семашко выписан один из самых сложных пациентов, за жизнь которого врачи боролись полтора месяца. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Мужчина 44 лет поступил в госпиталь особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19, 13 апреля, на третий день болезни. Его состояние стремительно ухудшалось, спустя сутки он был переведён в реанимацию.

У пациента не было отягощающих факторов, таких, как серьезные сопутствующие заболевания, ожирение, но несмотря на это болезнь протекала в очень тяжёлой форме. В реанимации мужчина провел 42 дня. Он дважды был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На фоне инфекции и поражения легочной ткани у пациента возникла полиорганная недостаточность – сбои во всех органах и системах, включая почки, – и он дважды прошел процедуру гемодиализа.

Врачи госпиталя считают выздоровление пациента настоящей победой. По их словам, пациент вышел из госпиталя в удовлетворительном состоянии, на своих ногах, с хорошими показателями насыщения крови кислородом. В конце лечения мазки на COVID-19 были отрицательными.