В Рязани хотят создать Музейный квартал

В Рязани может появиться Музейный квартал. Идею его создания обсудил губернатор Рязанской области Николай Любимов и замминистра культуры РФ Аллы Маниловой, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В создании Музейного квартала могут принять участие ведущие федеральные музеи. Ещё одной темой обсуждения стала поддержка памятников культуры. Так, глава региона обратился к Маниловой с просьбой оказать поддержку в ремонте музея имени Пожалостина и научно-методического центра народного творчества.

Кроме того, Любимов поблагодарил представительницу фелерального Минкульта за решение провести в Рязани Российско-Финляндский форум в следующем году.