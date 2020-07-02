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На странице губернатора Рязанской области Николая Любимова в комментариях продолжают появляться вопросы о строительстве ледового катка на улице Шевченко в Рязани. В частности, одна из пользовательниц сообщила, что из-за строительства оказались повреждены соседние дома.

– Люди, перед окнами которых строится крытый каток, света белого не увидят, жилые дома, рядом стоящие, не выдерживают строительства, по стенам трещины. Воду откачивают со стройки регулярно, – написала пользовательница соцсети.

Ответили на комментарий представители Минстроя Рязанской области.

– Все жилые дома, расположенные в непосредственной близости от строительной площадки, были до начала строительства обследованы специализированной организацией. Все имеющиеся дефекты зафиксированы, – говорится в ответе. – По результатам проведения повторного обследования жилых домов, проведенного после забивки свай, установлено, что негативного воздействия строительства на техническое состояние жилых домов выполнение данных работ не оказало.

В Минстрое прокомментировали информацию о трещинах в стенах домов рядом со строящимся катком в Рязани

На странице губернатора Рязанской области Николая Любимова в комментариях продолжают появляться вопросы о строительстве ледового катка на улице Шевченко в Рязани. В частности, одна из пользовательниц сообщила, что из-за строительства оказались повреждены соседние дома.

– Люди, перед окнами которых строится крытый каток, света белого не увидят, жилые дома, рядом стоящие, не выдерживают строительства, по стенам трещины. Воду откачивают со стройки регулярно, – написала пользовательница соцсети.

Ответили на комментарий представители Минстроя Рязанской области.

– Все жилые дома, расположенные в непосредственной близости от строительной площадки, были до начала строительства обследованы специализированной организацией. Все имеющиеся дефекты зафиксированы, – говорится в ответе. – По результатам проведения повторного обследования жилых домов, проведенного после забивки свай, установлено, что негативного воздействия строительства на техническое состояние жилых домов выполнение данных работ не оказало.

Также в Минстрое попросили назвать номер дома, у которого по стене пошли трещины, но ответа на это предложение не последовало.

Также в Минстрое попросили назвать номер дома, у которого по стене пошли трещины, но ответа на это предложение не последовало.