В Милославском районе ввели карантин из-за бешеного хорька

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В двух сёлах Милославского района ввели карантин по бешенству животных. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Карантин действует с 7 апреля сроком на 60 дней. В селе Мураевня причиной его введения стала бешеная собака, в селе Ново-Александрово – хорёк. При этом хорёк успел укусить пожилую местную жительницу за ногу.

Сейчас ветеринары проводят в сёлах необходимые мероприятия, в том числе вакцинацию. Уже вакцинировано около 500 животных, 15 апреля должны провести ещё одну вакцинацию.