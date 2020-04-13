В ДТП в Скопине пострадал ребёнок

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В воскресенье, 12 апреля в городе Скопин Рязанской области произошло ДТП. Около 17.40 рядом с домом 43 по улице Карла Маркса столкнулись три автомобиля.

45-летний местный житель за рулём «Ниссан Альмера» не пропустил автомобиль «Тойота Карина». Произошло столкновение. От удара «Тойота» врезалась в «Рено Логан».

В результате травмы получили пассажиры «Рено» – 33-х и 6 лет.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, пострадавшие получили медицинскую помощь.