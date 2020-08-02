В День города в Рязани состоялся летний бал

В субботу, 1 августа, Рязань отмечала свой 925-й день рождения. В этом году основные праздничные мероприятия проходили в ЦПКиО. Свой подарок к юбилею любимого города подготовила и школа танцев «Губернский бал». Территория у входа в парк со стороны улицы Братиславской превратилась в настоящую танцплощадку, где можно было послушать духовой оркестр МКЦ и закружиться в вальсе.

Переменчивая погода не испугала ни танцоров, ни любителей живой музыки. Дождь и лужи не испортили праздничное настроение, и летний бал состоялся.

К постоянным участникам «Губернского бала» охотно присоединялись случайные прохожие и те, кто пришёл на бал специально, но планировал остаться лишь скромным зрителем. Ведь по давней традиции многие танцы были разучены прямо на балу.

После долгого периода самоизоляции и ограничений в Рязани снова под открытым небом танцевали вальсы, польки, кадрили, рио-риту, фокстрот и другие танцы.