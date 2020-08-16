Понедельник, 17 августа, 2020
17.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В центре Рязани упал медведь

7info

На Лыбедском бульваре в Рязани упала фигура медведя. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец.

Напомним, арт-объект был установлен в центре города в рамках проведения Новогодней столицы России. Что случилось с фигурой медведя пока неизвестно. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Москве прямо во время матча скончался 17-летний футболист
Следующая статьяВ рязанских больницах находятся 164 пациента с коронавирусом

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Суд оштрафовал рязанцев за нарушение режима самоизоляции

Новости Рязани
Советский районный суд Рязани оштрафовал граждан за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте суда.  В частности, суд...
Узнать больше

В рязанских больницах находятся 164 пациента с коронавирусом

Новости Рязани
В больницах Рязани на данный момент находятся 164 пациента с коронавирусом. Трое из них – дети. Об этом сообщила оперативная рабочая группа...
Узнать больше

В центре Рязани упал медведь

Новости Рязани
На Лыбедском бульваре в Рязани упала фигура медведя. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец. Напомним, арт-объект был установлен...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани завершается строительство новой школы на 1100 мест

Администрация
Новое учебное заведение должно будет принять учеников уже 1 сентября. Сейчас в здании завершаются отделочные работы.
Узнать больше

В Рязани могут прекратить подачу горячей воды из-за долгов населения

Новости Рязани
В Рязани во время пандемии коронавируса снизились платежи населения за коммунальные услуги, в том числе за отопление и горячую воду.
Узнать больше

В семье рязанцев, воспитывающей трёх девочек, родился долгожданный сын

Видео
Мальчик, которого назвали Роберт, появился на свет 11 августа в роддоме №2 в Рязани. Его вес при рождении – 3 килограмма 590 граммов, рост – 53 сантиметра.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Касимовский район: движение вверх и земное притяжение

#КартаКосмосРязань
На въезде в один из самых крупных и живописных районов Рязанской области – Касимовский – нас встречает большая металлическая стела с гербом муниципалитета. Она хорошо выделается на фоне соснового леса Мещеры, и ее невозможно не заметить.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+