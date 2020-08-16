В центре Рязани упал медведь

На Лыбедском бульваре в Рязани упала фигура медведя. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец.

Напомним, арт-объект был установлен в центре города в рамках проведения Новогодней столицы России. Что случилось с фигурой медведя пока неизвестно.