Тырновский молочный завод снова попался на изготовлении фальсификата

Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям проверило молоко «Мещерские росы» производства ООО «Тырновский молочный завод» Рязанской области.
По результатам проверки продукция была признана фальсификатом. В молоке содержались растительные жиры, а массовая доля белка отклонялась от нормы.
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям составило протокол об административном .
Арбитражный суд признал ООО «Тырновский молочный завод» виновным в нарушении требований технических регламентов. Предприятию выписан штраф в размере 101 тыс. рублей.
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