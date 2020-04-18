Слава земли Рязанской. Святые

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К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим трудом, творчеством, героизмом.

В канун Светлого Христова Воскресенья мы расскажем о рязанских святых. Так уж повелось, что о святых мы чаще всего вспоминаем в трудные времена, когда отчаянно чего-то желаем, когда совершенно точно понимаем, что для нас в эту минуту главное, и ради чего мы готовы забыть о повседневной суете. Кажется, сейчас именно такое время. Значит, пора.

В Соборе Рязанских святых значатся почти 90 имён. Память о православных подвижниках Рязанской земли почитается 23 июня. Этот праздник установили в 1987 году по инициативе архиепископа Рязанского и Касимовского Симона и по благословению патриарха Московского и всея Руси Пимена.

День празднования был приурочен ко дню обретения мощей святителя Василия Рязанского. С него и начнём рассказ о рязанских святых.

Святитель Василий Рязанский

К Василию Рязанскому православные обращаются в своих молитвах уже восемь веков. Святой жил во второй половине 13 века. Монашеский постриг он принял в Муроме. Здесь он со временем стал епископом. Отсюда и был изгнан восставшими горожанами. Не сумев оправдаться, епископ Василий отправился к Оке, чтобы навсегда покинуть Муром. Он расстелил на воде свою мантию, встал на неё и уже через несколько часов прибыл к Старой Рязани. Здесь святого Василия уже встречали все жители города, включая бояр и великого князя.

В то время Старая Рязань постоянно подвергалась набегам татар. Когда от города остались лишь руины, архипастырь направился к Переяславлю-Рязанскому. Согласно легенде, и в этот город он прибыл на собственной мантии с образом Богоматери Муромской.

Святитель Василий основал в Рязани епископскую кафедру. Последние четыре года он служил в соборе святых Бориса и Глеба. Здесь его похоронили в 1295 году.

Со временем могила святителя оказалась за пределами храма. Позже его мощи перенесли в Христорождественский собор Рязанского Кремля. Здесь они находятся и до сих пор.

А в наши дни в Рязани на улице Новосёлов строится собор в честь святителя Василия Рязанского.

Дни памяти Василия Рязанского — 10 июня (день обретения мощей) и 3 июля (день смерти).

Много лет святитель Василий трудился на благо Церкви: объединял народ, исцелял и утешал верой, указывал верный путь заблудшим душам. О нём помнят, как о добром, милостивом и мудром пастыре, ставшим примером истинной веры, послушания и целомудрия.

Василию Рязанскому молятся, чтобы укрепить веру, обрести душевный покой, сосредоточиться, избавиться от стресса и негативных мыслей.

Святитель Мелетий (Якимов), епископ Рязанский и Зарайский

Святитель Мелетий родился 29 октября 1835 года в семье священника села Нема (Введенское) Нолинского уезда Вятской губернии Космы Павловича Якимова и его супруги Александры Капитоновны. Через год его отец скончался. И Михаил уже в раннем детстве решил пойти по стопам отца и служить Богу. Первоначальное образование Михаил Якимов получил в вятских духовно-учебных заведениях, а в 1857 году Михаил Якимов был пострижен в монахи.

В 1859 году состоялся его постриг под именем Мелетий. В 1862 году иеродиакон Мелетий был определен миссионером в Селенгинское бурятское ведомство и 3-ю конную бурятскую бригаду Забайкальского казачьего войска. Святой Мелетий служил и в Сибири, и в Тунгусской степи. Его проповеди обращали в веру бурят-язычников, он перевёл немало православных книг на бурятский язык.

5 июля 1889 года назначен епископом Якутским. С 14 октября 1896 года – епископом Рязанским и Зарайским. 27 ноября отбыл из Якутска и прибыл в Рязань 17 февраля 1897 года.

Если в Якутской епархии на попечении владыки было 80 церквей, то в Рязанской — более 1000. Владыка побывал в самых отдаленных ее уголках. Праздничное служение его практически всегда сопровождалось проповедью. Все речи епископа Мелетия, по воспоминаниям современников, отличались задушевной простотой, разнообразным содержанием, дышали чистой любовью и искренним желанием исправить, предостеречь верующих от тех или иных пороков и опасностей. Он побывал в Касимовском, Спасском, Егорьевском, Зарайском, Пронском, Данковском, Ряжском, Скопинском уездах.

Всегда и везде святитель Мелетий призывал всех к миру и любви, к строгому хранению веры православной и отказу от разного рода лжеучений. Вся жизнь владыки свидетельствовала — о чем он проповедовал в слове, того придерживался и в жизни. 8 июня 1898 года, по распоряжению преосвященного Мелетия, в Рязани состоялся Первый Миссионерский Епархиальный съезд.

В конце 1899 года для поклонения древней чудотворной Казанской иконе Божией Матери в город Ряжск Рязанской губернии приезжал прославленный ныне в лике святых протоиерей Иоанн Кронштадтский. 16 декабря Иоанн Кронштадтский сослужил преосвященному Мелетию при совершении Божественной литургии, а затем пред чудотворной иконой они вместе отслужили молебен.

Продолжал святитель на Рязанской земле и свою исследовательскую и литературную деятельность. Он был одним из достойнейших продолжателей дела создания Рязанского Церковного Древлехранилища, начатого еще в 1851 году святым Гавриилом (Городковым), архиепископом Рязанским и Зарайским.

Скончался святитель Мелетий 14 (27) января 1900 года. В 1984 году по представлению епископа Омского Максима (Крохи) и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Пимена святитель Мелетий, в составе Собора Сибирских святых, был причислен к лику святых. Мощи святителя Мелетия 18 сентября 1998 года были перенесены в Рязанский Троицкий монастырь.

Святой Мелетий был инициатором облегчения участи больных проказой. Сам лично облегчил страдания прокаженных якутов. Добрый, приветливый, строгий к себе и снисходительный к другим, он был настоящий христианский миссионер по призванию.

Блаженная Любушка Рязанская

Блаженная Любушка (Любовь Семеновна Сухановская) родилась в 1852 году в Рязани в семье пронского мещанина Сухановского Семена Ивановича.

С детства Люба была лишена возможности двигаться. Но в пятнадцать лет девочка чудесным образом исцелилась. В то время она с матерью и сестрой жила в маленьком домике недалеко от Казанского женского монастыря (в Рязани). Каждый день Любушка горячо молилась Николаю угоднику об исцелении. Однады мать вернулась домой и увидела свою дочь, твёрдо стоящую на ногах. Люба рассказала: «Явился Угодник Божий Николай и говорит мне: «Вставай, Люба, ходи и юродствуй». Я поднялась твёрдо на ноги, а он стал невидим».

С тех пор Любушка и начала нести свой тяжёлый крест. Она обошла все храмы и монастыри Рязани. Три года Любушка провела в добровольном заточении между печкой и стеной в своём доме. А когда по благословению, вышла из дома, о блаженной Любушке знала вся Рязань. Предсказания девушки в голубом платочке и цветном сарафане сбывались. Ей были рады в каждом доме и в каждой лавке, потому что появлении Любушки приносило удачу.

Любушка прийти в любой дом, найти ножницы, вырезать из бумаги фигурку и подарить её хозяйке или хозяину дома. Таким необычным образом она предупреждала, предсказывала: кому даст лошадку или паровозик, тому предстоит дорога, кому веночек –замужество, а кому гробик – смерть грядет…

В начале 1917 года блаженная Любушка металась по улицам города и повторяла: «Стены иерихонские падают, стены иерихонские падают!». Только после революции все поняли, о чём предупреждала блаженная.

Предсказала Любушка и закрытие Казанского монастыря.

21 февраля 1920 года блаженная Любовь скончалась. Провожали её всем городом.

Сохранилось не мало рассказов жителей Москвы, Костромы, Нижнего Новгорода и других городов, свидетельствующих о молитвенной помощи покровительницы Рязани, блаженной Любушки.

С июня 1998 года святые мощи блаженной Любови Рязанской находятся в Николо-Ямском храме г. Рязани, а частичка мощей – в Благовещенском храме.

По материалам http://mitropolia-lip.ru

https://www.ruist.ru

https://pravoslavie.ru

https://azbyka.ru