Скопинские педагоги забрали почти все призовые места на региональном конкурсе

Региональный конкурс социальных видеороликов «Всем тут место» завершился успешной победой скопинских педагогов, сообщает пресс-служба районной администрации.
В соревновании принимали участие специалисты социолого-психологических служб общеобразовательных организаций, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Первое место получила педагог МБОУ «Ильинская СОШ» Светлана Андронова, а третье место завоевала Ольга Власова, представлявшая МБОУ «Мало-Шелемишевская СОШ». Еще одна участница от Скопинского района Марина Зубрилина (МБОУ «Корневская СОШ) получила диплом.