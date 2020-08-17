Рязанский священник и его семья заразились коронавирусом

Рязанский священник Георгий Булеков и его семья заразились коронавирусом. Об этом во время воскресной службы сообщил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Митрополит призвал верующих носить маски и перчатки, чтобы не допустить распространения коронавируса. По его словам, это будет исполнение заповедей любви к ближнему и послушанию. Марк отметил, что ношение масок не признак маловерия, а необходимость.

Он также рассказал, что недавно от коронавируса умерла Ольга – супруга священника из Михайловского района. Она вовремя обратилась к врачам, но хронические заболевания сыграли свою роль.

– Берегите себя, своих близких! Заботьтесь о правилах гигиены и не искушайте Господа Бога, – сказал митрополит в завершение обращения к прихожанам.