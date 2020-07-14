Рязанский девелопер «Мармакс» занял третье место в рейтинге застройщиков России по версии Единого ресурса застройщиков.

Список опубликован на официальном сайте ЕРЗ.

Средняя оценка потребительских качеств жилых комплексов, построенных компанией «Мармакс», составила 90,37. Это третий результат по стране и лучший среди рязанских застройщиков – у ближайшего соперника почти на семь баллов меньше.

Стоит отметить, что рейтинг ЕРЗ по срокам сдачи жилья у «Мармакс» составляет 5 баллов из 5 возможных, а все жилые комплексы компании входят в ТОП-10 главного рейтинга ЕРЗ по Рязанской области.