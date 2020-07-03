Рязанские выпускники сдают первые ЕГЭ

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3 июля в Рязанской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Сегодня выпускники сдают экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ.

В этом году в связи с пандемией коронавируса все выпускники уже получили аттестаты о среднем общем образовании. ЕГЭ сдают лишь те, кто планирует поступать в вузы. Те, кто не наберет необходимое количество баллов, смогут пересдать ЕГЭ только через год.

Ещё одной особенностью, тоже связанной с коронавирусом, стало соблюдение требований безопасности.

– Технологическая цепочка ЕГЭ в этом году осталась без изменений. Те изменения, которые сейчас есть, связаны с санитарно-эпидемиологической ситуацией. На всех пунктах проведения экзамена требования Роспотребнадзора выполнены: нанесена разметка с социальной дистанцией, организованы два входа в ППЭ, при входе есть дезинфицирующие средства для обработки рук, а также участникам измеряют температуру, – отметила министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

Для участия в первом дне ЕГЭ поданы заявления от более 800 человек. Их принимают 10 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). В каждой аудитории установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, обеспечен питьевой режим. Сотрудники ППЭ снабжены средствами индивидуальной защиты, ведь основная задача, по мнению организаторов, – обеспечение безопасности и сохранение здоровья участников ЕГЭ и сотрудников ППЭ наряду с соблюдением объективности и прозрачности проведения Единого госэкзамена.