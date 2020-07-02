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Рязани не оказалось в списке городов трудовой доблести, озвученном президентом

7info
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В четверг, 2 июля, президент России Владимир Путин провёл  заседание Российского организационного комитета «Победа». Об этом сообщает сайт президента. 

Одним из вопросов, поднятых на совещании, стало присвоение званий «Город трудовой доблести». По словам Путина, заявки на включение в этот список подали 28 городов России. Была в их числе и Рязань

– Сегодня их обсудим и первые решения о присвоении почётного звания примем уже в текущем, юбилейном году, – сказал во время совещания глава государства.

Он напомним, что порядок присвоения звания прописан в законе, кроме того, нельзя не учитывать и подписей, собранных жителями городов. 

В заключении Владимир Путин сообщил, какие из 20 городов России получат звание. Вот их список:  Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи.

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