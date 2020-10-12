Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» ликвидируют. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали в понедельник, 12 октября.

На пресс-конференции, посвященной этому, выступил министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.

Жить в наше время нужно по средствам. Делать трагедию из этого не стоит, деньги пойдут на другие нужды, — заявил глава регионального Минспорта.

«Рязань-ВДВ» сможет доиграть сезон 2020 года, после чего будет расформирован. Дублирующий состав «десантниц» перейдет в структуру СДЮШОР «Олимпиец»

«Рязань-ВДВ» является четырехкратным чемпионом России по футболу (1999, 2000, 2013, 2018 годы), двукратным обладателем Кубка (1998, 2014).

В текущем сезоне команда располагается на четвертом месте в женской Суперлиге, имея 15 очков после 10 матчей.