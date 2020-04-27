Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

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Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации и как изменилось потребительское поведение, мы поговорили с исполняющей обязанности управляющего банка «Открытие» в Рязани Ларисой Дуденковой.

– Коронавирус внёс коррективы в работу банка «Открытие» в Рязани?

– Основные изменения связаны с безопасностью сотрудников и клиентов. На данный момент обслуживание клиентов проходит в центральном офисе банка. Ежедневно мы проводим дезинфекцию помещений. Наши сотрудники работают в масках и перчатках, обрабатывают антисептическим раствором мебель, дверные ручки – все поверхности, которых могут касаться посетители. Каждое утро у всех сотрудников измеряется температура. В остальном же нынешняя ситуация никак не повлияла на обслуживание клиентов.

– Можно ли уже сейчас говорить о каких-то серьёзных изменениях в потребительском поведении?

– Сейчас мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, когда горизонт планирования деятельности меняется каждый день. Безусловно, банк «Открытие» продолжает работать, проводить все операции — для своих клиентов мы предоставляем все финансовые услуги в полном объеме. Пока о серьёзных изменениях говорить сложно. Отток портфеля вкладчиков в данный момент мы не наблюдаем. Но в начале марта тенденция к этому намечалась. Мы наблюдали активность клиентов по снятию сбережений на приобретение крупных покупок: таких как автомобиль или квартира. Сейчас ситуация выровнялась. Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке.

– А как обстоят дела с кредитами и потребительским спросом на них?

– Спрос на кредиты немного снизился в конце марта. Но сейчас он вернулся к тем показателям, какие были до объявления пандемии. Люди оставляют интернет-заявки на оформление кредитов, обращаются с намерением взять кредит в офис банка. Правда, уменьшились суммы кредитования. Если раньше средний чек составлял до 1 млн рублей, теперь средняя сумма зафиксировалась на отметке 400 тысяч рублей.

– Особую популярность в нынешней обстановке завоевали дистанционные каналы обслуживания клиентов. Что полезного может сделать клиент, используя ваши дистанционные сервисы?

На сегодняшний день более 90% банковских услуг уже доступны через дистанционные каналы: начиная от оплаты за коммунальные услуги до получения кредитов, оформления вкладов и выбора инвестиционных продуктов. Все привычные операции есть как в мобильном приложении, так и в интернет-банке. Оплата услуг и счетов, переводы без комиссии, обмен валюты и многое другое. Для клиентов, которые сейчас остаются дома, мы организовали доставку банковских карт. Кстати говоря, в режиме онлайн наши сотрудники могут проконсультировать клиентов и по поводу кредитных каникул. В целом, банки оказались готовы к работе в условиях карантина. Главными показателями стали хорошая работа онлайн-каналов — интернет-банка и мобильного приложения, которые позволяют нашим клиентам получать все услуги дистанционно.

— Какие программы поддержки предпринимателей и клиентов в непростых условиях разработал банк?

Банк «Открытие» реализует все государственные программы поддержки. В настоящее время для частных клиентов, в числе которых заемщики по ипотеке и кредитам наличными, пользователи кредитных карт, действуют «кредитные каникулы». Воспользоваться этой программой могут клиенты у которых произошло снижение среднемесячного дохода более чем на 30% в месяце, предшествующем дате подачи заявления, по сравнению с 2019 годом, длительная болезнь (более месяца). Необходимые документы для подачи заявки — это заявление, листок нетрудоспособности, справка о доходах либо 2-НДФЛ, либо в свободной форме, либо это выписка из регистра получателей госуслуг в сфере занятости населения о том, что гражданин зарегистрирован в качестве безработного, трудовая книжка и паспорт. Все заявки можно подать удаленно. Максимальный размер потребительского кредита, по которому можно получить отсрочку до 6 месяцев — это 250 тысяч рублей. Для ипотеки — 2 млн рублей, кредитной карты — 100 тысяч рублей.

Банк «Открытие» отменил комиссию за выдачу денежных средств в кассе для выплат заработной платы для действующих и потенциальных клиентов малого и среднего бизнеса из всех сегментов. Также «Открытие» отменяет плату за ежемесячное обслуживание и комиссии на основных пакетах услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО), отменили ежемесячную фиксированную комиссию за эквайринг для предпринимателей. Условия распространяются как на действующих, так и новых клиентов банка и действуют до конца мая 2020 г. Кроме того, всем малым и средним предприятиям при покупке пакета услуг расчетно-кассового обслуживания банк снижает комиссию по торговому эквайрингу до 1%.

Для обеспечения безопасности клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции банк «Открытие» принял решение продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия. Воспользоваться этой возможностью могут держатели кредитных и дебетовых карт платежных систем Visa, Mastercard и МИР, срок действия которых завершился в марте этого года.

— Рязанцы уже успели воспользоваться актуальными программами?

— Пока мы ведем консультации по вопросам «кредитных каникул» — очно и по телефону, однако есть первые заявки. В работе есть заявки по реструктуризации и по кредитованию под 0%.

— Каких положительных результатов работы рязанскому отделению банка «Открытие» удалось достичь в I квартале 2020 года?

— Результаты работы рязанского отделения банка «Открытие» I квартале 2020 года даже с учётом сложной эпидемиологической обстановки можно оценить положительно. По основному нашему продукту – кредитованию наличными мы выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По кредитным картам показатель увеличился в 5,6 раза. Основной наш прорыв связан с ипотечным кредитованием. В начале 2019 года цифры по этому направлению работы были невелики. Тогда мы не имели собственного ипотечного модуля в Рязани. В марте 2019 года создан собственный модуль. Благодаря этому с начала годы мы увеличили в 95 раз свои показатели по ипотечному кредитованию.

— Какие планы у регионального отделения банка «Открытие» на ближайшее будущее?

— Мы запланировали открытие большого современного офиса банка в Рязани по адресу ул. Вознесенская, дом 67. Там мы будем производить обслуживание не только физических, но и юридических лиц.