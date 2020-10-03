В Константинове выступил Сергей Безруков

На торжестве, посвящённом 125-летию со дня рождения Сергея Есенина, выступил Сергей Безруков. Народный артист РФ сыграл в Константинове свой спектакль «Хулиган. Исповедь».

Сотни человек прибыли на Родину Есенина, чтобы послушать Безрукова, который славится особой авторской манерой исполнения. Многие гости торжества поделились в Instagram-аккаунтах фото и видео его выступления.

Если по каким-то причинам вам не удалось побывать 3 октября в Константинове, предлагаем посмотреть наш обзор публикаций со спектакля Сергея Безрукова.