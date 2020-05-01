Роспотребнадзор отчитался о проверках рязанских организаций

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Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и контроль за их выполнением. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Управлением в адрес всех системообразующих предприятий в рамках ст. 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее — Закон №52-ФЗ) внесены предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Также, в адрес 1124 предприятий направлены рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников.

Предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий внесены в адрес торговых предприятий продовольственными товарами, непродовольственными товарами первой необходимости, управляющих компаний, осуществляющих обслуживание жилых зданий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку граждан, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, производства пищевых продуктов, общественного питания с обслуживанием на вынос, иных предприятий, работа которых не приостанавливается на период введенных ограничений. Всего было внесено 600 предписаний о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В целях контроля проведения противоэпидемических мероприятий Управлением проводится мониторинг торговых точек и аптек на предмет наличия масок и резиновых перчаток у сотрудников, наличия дезинфицирующих средств для обработки оборудования и поверхностей, соблюдения режима текущей дезинфекции помещений, а также обеспечения индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами режима дистанцирования для покупателей в кассовой зоне.

С 25.04.30.04.2020г мониторинг проведен на 25 объектах, в том числе аптечной сети, предприятиях торговли, реализующих товары первой необходимости и продовольственные товары. Нарушения в части проведения текущей дезинфекции, отсутствия у сотрудников средств защиты (масок и перчаток) не выявлены.

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