Регион62 готовится стать официальным дилером ГАЗ

Значительное развитие коммерческого автотранспорта отечественного производства даёт его покупателям наибольший выбор среди авто для бизнеса. ГК Регион62, развивая автомобильный рынок Рязанского региона, готовится стать официальным дилером ГАЗ.

Появление нового ДЦ в портфеле Регион62 предоставит клиентам географическое удобство, как в обслуживании, так и в покупке автомобилей. Расположение нового салона ГАЗ при въезде в город даст возможность водителям транзитных автомобилей оперативно решать технические вопросы, не посещая загруженные городские улицы.

Уже сейчас сервис нового дилерского центра готов проводить техническое обслуживание и оказывать все необходимые ремонтные работы для всего семейства автомобилей ГАЗ на современном оборудовании. Рабочие посты рассчитаны на обслуживание всего модельного ряда ГАЗ, в том числе и на среднетоннажный грузовик ГАЗон NEXT. Большого внимания заслуживает пост сход-развала, востребованный владельцами коммерческих автомобилей и способный обслужить упоминаемый выше ГАЗон.

Уникальная возможность проводить ремонтные работ в ночные часы будет востребована среди малого и среднего бизнеса, где наличие исправного автотранспорта в любое время суток имеет высокое значение. Эта услуга предоставляется клиентам по предварительной записи.

Также стоит отметить, что первые клиенты могут воспользоваться бесплатной диагностикой ходовой части автомобиля при замене масла, а для новых клиентов предоставляется скидка в 20% на все работы.

В конце текущего месяца руководство дилерского центра ожидает поступление автомобилей на свои склады. Модельный ряд автомобилей ГАЗ в салоне Регион62 будет представлен полной линейкой: Соболь Бизнес и 4х4, ГАЗель Next, Садко NEXT и ГАЗон NEXT. Также будут доступны для заказа различные модификации автомобилей и новый низкопольный автобус из модельного ряда ГАЗель CITY.

Автосалон открыт и готов встречать своих клиентов с 8:00 до 20:00 по адресу: Рязань, Куйбышевское шоссе, 51. По всем интересующим вопросам вы можете связаться с дилерским центром по телефону +7 (4912) 77-77-62.