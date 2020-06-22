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Регион62 готовится стать официальным дилером ГАЗ

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Значительное развитие коммерческого автотранспорта отечественного производства даёт его покупателям наибольший выбор среди авто для бизнеса. ГК Регион62, развивая автомобильный рынок Рязанского региона, готовится стать официальным дилером ГАЗ.

Появление нового ДЦ в портфеле Регион62 предоставит клиентам географическое удобство, как в обслуживании, так и в покупке автомобилей. Расположение нового салона ГАЗ при въезде в город даст возможность водителям транзитных автомобилей оперативно решать технические вопросы, не посещая загруженные городские улицы.

Уже сейчас сервис нового дилерского центра готов проводить техническое обслуживание и оказывать все необходимые ремонтные работы для всего семейства автомобилей ГАЗ на современном оборудовании. Рабочие посты рассчитаны на обслуживание всего модельного ряда ГАЗ, в том числе и на среднетоннажный грузовик ГАЗон NEXT. Большого внимания заслуживает пост сход-развала, востребованный владельцами коммерческих автомобилей и способный обслужить упоминаемый выше ГАЗон. 

Уникальная возможность проводить ремонтные работ в ночные часы будет востребована среди малого и среднего бизнеса, где наличие исправного автотранспорта в любое время суток имеет высокое значение. Эта услуга предоставляется клиентам по предварительной записи.

Также стоит отметить, что первые клиенты могут воспользоваться бесплатной диагностикой ходовой части автомобиля при замене масла, а для новых клиентов предоставляется скидка в 20% на все работы.

В конце текущего месяца руководство дилерского центра ожидает поступление автомобилей на свои склады. Модельный ряд автомобилей ГАЗ в салоне Регион62 будет представлен полной линейкой: Соболь Бизнес и 4х4, ГАЗель Next, Садко NEXT и ГАЗон NEXT. Также будут доступны для заказа различные модификации автомобилей и новый низкопольный автобус из модельного ряда ГАЗель CITY.

Автосалон открыт и готов встречать своих клиентов с 8:00 до 20:00 по адресу: Рязань,  Куйбышевское шоссе, 51. 

По всем интересующим вопросам вы можете связаться с дилерским центром по телефону +7 (4912) 77-77-62.

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7info

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