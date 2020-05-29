Проверка выявила ряд нарушений на МУП УРТ

В Рязани завершилась проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП УРТ.
Как сообщает сайт администрации города, был выявлен ряд нарушений. Правила проведения закупочных процедур не соблюдались, нарушались требования к штатному расписанию. В организационно-распорядительных документах предприятия найдены ошибки.
В пятницу, 29 мая, заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров провёл совещание с руководством предприятия и управлением транспорта администрации. Он потребовал срочно принять меры для повышения качества и результативности работы. Виновных привлекут к установленной законом ответственности.
Также было решено провести оптимизацию численности руководящего состава.
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