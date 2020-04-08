Орнитологи назвали виновных в гибели птиц в Дягилеве

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Виновниками гибели птиц в парке в Дягилеве стали «догхантеры». Об этом сообщили орнитологи на странице клуба «Птицы».

Напомним, массовая гибель грачей в парке на улице Белякова в Рязани произошла в марте текущего года. На место несколько раз выезжали эксперты, трупы птиц отправляли на анализ. Ветеринары выяснили, что у всех птиц в организме был отмечен рост грибов Aspergilus, Fusarium, Rhizopus, Penicillium, Mucor. Такие же грибы были обнаружены в разбросанной в парке еде – хлебе, овсе, пшене. 

Орнитологи делают вывод, что птицы в парке были целенаправленно отравлены. 

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