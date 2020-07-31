Очевидец: парк военной техники в Рязани вновь подвергся набегу вандалов

В парке военной техники, который находится в сквере Братства по оружию в Рязани, вновь появились вандалы. Об этом РИА «7 новостей» сообщил читатель.

– На этот раз пострадали, недавно появившиеся, три ЗиЛа-131. У всех трёх пробито по одному-два колеса, немного пострадала внешняя обшивка машин. Разрисованы нецензурной бранью плакаты на технике, а также информационные стенды у машин, – написал рязанец. – В других частях парка стенды тоже разрисованы и нечитаемы.

По его словам, в тех местах, где установлено освещение и камеры видеонаблюдения, теперь всегда многолюдно и технику не портят, вандалы боятся попасть в кадр. В том месте, где установлены отдельно три ЗиЛа, нет освещения и видеонаблюдения, поэтому вандалы охотно отыгрываются на технике сполна.

Рязанец считает, что в этой части парка также необходимо поставить фонари и установить видеонаблюдение.

– Помимо всего забыли установить маленькие информационные таблички о технике в этом месте. Их тоже не хватает, – написал читатель РИА «7 новостей».