Очевидец: парк военной техники в Рязани вновь подвергся набегу вандалов

В парке военной техники, который находится в сквере Братства по оружию в Рязани, вновь появились вандалы. Об этом РИА «7 новостей» сообщил читатель.
По его словам, в тех местах, где установлено освещение и камеры видеонаблюдения, теперь всегда многолюдно и технику не портят, вандалы боятся попасть в кадр. В том месте, где установлены отдельно три ЗиЛа, нет освещения и видеонаблюдения, поэтому вандалы охотно отыгрываются на технике сполна.
Рязанец считает, что в этой части парка также необходимо поставить фонари и установить видеонаблюдение.
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