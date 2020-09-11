Общественное пространство, фудкорт и интернет-магазин фермерских продуктов: что хотят сделать с «Торговым городком» в Рязани
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В четверг, 10 сентября, в павильоне №5 полуразрушенного рязанского комплекса «Торговый городок» Николай Любимов, Елена Сорокина и другие официальные лица встретились с местными предпринимателями и общественниками, чтобы обсудить дальнейшее развитие достопримечательного места.
Николай Любимов заметил, что решение о восстановлении “Торгового городка” приняли еще в прошлом году, однако непосредственно перед реконструкцией необходимо было проделать другую большую работу.
На обсуждении рассказали о трех проектах, которые хотят реализовать в «Торговом городке». РИА «7 новостей» рассказывает подробнее о каждом проекте.
Общественное пространство
С предложением сделать из городка место, где рязанцы захотят проводить свое свободное время, выступил архитектор Илья Стюхин. В начале своей презентации специалист рассказал про историю «Торгового городка» и напомнил, что это место строили в послевоенное время, чтобы оно придавало уверенность русскому народу в будущем. Несмотря на то, что комплекс почти разрушен, он все еще привлекает к себе множество туристов, которые делают здесь фотографии и выкладывают в социальные сети. Всего на территории находится семь павильонов частной собственности, 13 — муниципальной и один — в федеральной.
Илья Стюхин заметил, что дизайнеры выбрали самую простую и недорогую плитку, которая в то же время будет удобна для людей. На территории комплекса архитекторы хотят сделать единую пешеходную зону с двумя входами: один со стороны главного фасада, а другой со стороны жилой зоны. Кроме того, на участке, где раньше был деревянный павильон, хотят сделать открытую площадку для занятий спортом.
По поводу данного проекта высказался представитель ассоциации предпринимателей Рязанской области Максим Стрельников:
А председатель общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Иванков отметил, что он не очень доволен этим проектом.
Интернет-магазин фермерских продуктов под брендом «Торговый городок»
На мероприятии выступила и начальник управления экономического развития администрации Рязани Ирина Гончарова. Чиновница заметила, что в Рязани производят огромное количество полезной продукции, а местные производители известны далеко за пределами нашего региона.
Создание интернет-магазина позволит разгрузить фермеров в сфере логистики, качества продукции и ее реализации. Все эти пункты управление возьмет на себя.
Логистический объект планируют разместить в одном из павильонов «Торгового городка». Будет организована продажа фермерских продуктов и на участке комплекса. Гончарова заметила, что данная продукция рассчитана на требовательного покупателя. Начальник управления уверяет, что с помощью этого проекта область сможет достичь макроэкономических целей, который скажутся на технологиях производства всего города.
Дмитрий Иванков дал свою оценку этой идее.
Фудкорт фермерских продуктов
Группа экспертов, в которую входят Дмитрий Ойнас, Александр Пчелинцев и Александр Гончаров предлагают проект, который частично схож с предыдущим. Однако, по словам специалистов, они расширили возможные рамки.
О тонкостях проекта рассказал Александр Пчелинцев. Он отметил, что ранее их группа уже создавала похожие проекты в других регионах, поэтому у них большой опыт в этой сфере.
Однако эту идею не оценил Максим Стрельников. Он уверил экспертов, что создание в «Торговом городке» общепита — плохая идея из-за малой проходимости.
В конце обсуждения Николай Любимов поблагодарил всех, кто принимал участие в обсуждении. Губернатор Рязанской области заметил, что реализацию проекта уже необходимо начать в ближайшее время.
Николай Любимов упомянул, что фактическое отсутствие водоснабжения, канализации, электроснабжения в “Торговом городке” затрудняет задачу. Только на организацию инфраструктуры по скромным подсчетам, как выразился губернатор, понадобится около 100 000 000 рублей. А наполнение места “жизнью” будет идти параллельно с основными работами.