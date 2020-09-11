Общественное пространство, фудкорт и интернет-магазин фермерских продуктов: что хотят сделать с «Торговым городком» в Рязани

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В четверг, 10 сентября, в павильоне №5 полуразрушенного рязанского комплекса «Торговый городок» Николай Любимов, Елена Сорокина и другие официальные лица встретились с местными предпринимателями и общественниками, чтобы обсудить дальнейшее развитие достопримечательного места.

Николай Любимов заметил, что решение о восстановлении “Торгового городка” приняли еще в прошлом году, однако непосредственно перед реконструкцией необходимо было проделать другую большую работу.

— Во-первых, ансамбль зданий в “Торговом городке” теперь имеет статус исторически охраняемой территории. Во-вторых, были выделены средства и проведена культурно-историческая экспертиза. По ее результатам, “Торговый городок” получил статус достопримечательного места и был включён в единый реестр государственных памятников истории и культуры народов РФ. Кроме того, были утверждены границы территории, предмет охраны и режим использования достопримечательности. В третьих, разработан проект по обеспечению сохранности торгового городка при проведении его благоустройства, — заметил губернатор Николай Любимов.

На обсуждении рассказали о трех проектах, которые хотят реализовать в «Торговом городке». РИА «7 новостей» рассказывает подробнее о каждом проекте.

Общественное пространство

С предложением сделать из городка место, где рязанцы захотят проводить свое свободное время, выступил архитектор Илья Стюхин. В начале своей презентации специалист рассказал про историю «Торгового городка» и напомнил, что это место строили в послевоенное время, чтобы оно придавало уверенность русскому народу в будущем. Несмотря на то, что комплекс почти разрушен, он все еще привлекает к себе множество туристов, которые делают здесь фотографии и выкладывают в социальные сети. Всего на территории находится семь павильонов частной собственности, 13 — муниципальной и один — в федеральной.

— Мы опираемся на план 1955 года. Композиция была частично утеряна, так как теперь часть старого торгового городка занимает промзона. Мы хотим сохранить структуру городка. Единственное, от чего отказались — покрытие. Исторически тут был асфальт, но современные требования эстетики и комфорта требуют укладку плитки, — комментирует архитектор.

Илья Стюхин заметил, что дизайнеры выбрали самую простую и недорогую плитку, которая в то же время будет удобна для людей. На территории комплекса архитекторы хотят сделать единую пешеходную зону с двумя входами: один со стороны главного фасада, а другой со стороны жилой зоны. Кроме того, на участке, где раньше был деревянный павильон, хотят сделать открытую площадку для занятий спортом.

— У нас в городе остались две скамейки, родом из Торгового городка. Одна стоит на территории комплекса, другая — во дворах. Мы предлагаем восстановить по фотографии фасон скамейки. Помимо этого, мы считаем, что для новых зданий должен быть введен единый дизайн-код, разработанный специально для данного проекта на основе фотографий. Мы хотим сохранить исторический облик зданий, поэтому планируем по чертежам восстанавливать двери, оконные проемы, — говорит Илья Стюхин.

По поводу данного проекта высказался представитель ассоциации предпринимателей Рязанской области Максим Стрельников:

— В преддверии этого собрания мы провели опрос среди нашей ассоциации, в которую входит примерно 210 компаний. Было выяснено, что предпринимателям интересны садовые центры, всевозможные студии, в которы можно заниматься спортом или йогой.

А председатель общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Иванков отметил, что он не очень доволен этим проектом.

— Это красивая кабинетная работа, но надо сделать все ближе к жизни. Проект надо продумать более тщательно, — заметил Иванков.

Интернет-магазин фермерских продуктов под брендом «Торговый городок»

На мероприятии выступила и начальник управления экономического развития администрации Рязани Ирина Гончарова. Чиновница заметила, что в Рязани производят огромное количество полезной продукции, а местные производители известны далеко за пределами нашего региона.

— В настоящее время очень активно распространяется интернет-торговля. Однако фермеров в онлайн представлено очень мало. Наше управление предлагает привлечь на одну площадку множество товаропроизводителей. Создать местный маркетплейс. В системе будет три участника: фермеры, покупатели и наша структура магазина, — объяснила Ирина Гончарова.

Создание интернет-магазина позволит разгрузить фермеров в сфере логистики, качества продукции и ее реализации. Все эти пункты управление возьмет на себя.

— Фермеры занимаются своей непосредственной деятельностью: производят продукцию. Затем они связываются с нами, мы помогаем составить хорошее портфолио для размещения в интернете: снимаем видео, делаем фото и размещаем предложение в интернет-магазинах. Далее мы организуем службу логистики, которая будет доставлять товары до места сортировки и упаковки, — предложила Гончарова.

Логистический объект планируют разместить в одном из павильонов «Торгового городка». Будет организована продажа фермерских продуктов и на участке комплекса. Гончарова заметила, что данная продукция рассчитана на требовательного покупателя. Начальник управления уверяет, что с помощью этого проекта область сможет достичь макроэкономических целей, который скажутся на технологиях производства всего города.

Дмитрий Иванков дал свою оценку этой идее.

— Надо привнести больше жизни сюда. Должна быть постоянно действующая ярмарка. Фермеры — слабо управляемый народ. Заключить с интернетом договор, сделать из центрального офиса склад — это тоже кабинетная разработка. Сначала давайте соберем фермеров, пообщаемся, посмотрим, что они вам скажут. Пока я не особо представляю, во что это может вылиться. Мне кажется, что стоит красиво стилизовать ярмарку, сделать это место культурным и туристическим храмом области, — возражает общественник.

Фудкорт фермерских продуктов

Группа экспертов, в которую входят Дмитрий Ойнас, Александр Пчелинцев и Александр Гончаров предлагают проект, который частично схож с предыдущим. Однако, по словам специалистов, они расширили возможные рамки.

— Мы исходили из того, что это уникальный объект, которого нет ни в одном регионе России. Все городки, которых было довольно много, очень сильно пострадали в 90-е годы. Их практически сносили. Все известные для нас городки, на сегодняшний день такой сохранности, как рязанский, не имеют. Лучший способ сохранить объект — вернуть ему ту функцию, которую он выполнял, но на новых основаниях, — заявил Дмитрий Ойнис.

О тонкостях проекта рассказал Александр Пчелинцев. Он отметил, что ранее их группа уже создавала похожие проекты в других регионах, поэтому у них большой опыт в этой сфере.

— Мы считаем, что из «Торгового городка» нужно сделать место для презентации фермерства и сельского хозяйства Рязанской области. Создание фудмаркета с различными ресторанами станет отличным решением. Мы организуем некую платформу, на которой будут работать местные предприниматели. Каждый из тех, кто будет приходить в новый «Торговый городок», найдет что-то особенное именно для себя, — заметил Александр Пчелинцев.

Однако эту идею не оценил Максим Стрельников. Он уверил экспертов, что создание в «Торговом городке» общепита — плохая идея из-за малой проходимости.

— Основные опасения, с которыми мы встретились при обсуждении этого проекта: аренда, территория и площади. Аренда — очень непостоянная вещь и есть вероятность того, что магазины и рестораны будут меняться с молниеносной скоростью. Большая территория тоже составляет проблему, так как на ней мало площадей для размещения таких магазинов. К тому же, в этом месте маленький трафик, — сказал Максим Стрельников.

В конце обсуждения Николай Любимов поблагодарил всех, кто принимал участие в обсуждении. Губернатор Рязанской области заметил, что реализацию проекта уже необходимо начать в ближайшее время.

— Все вопросы — и организационные, и управленческие, и экономические — требуют еще дополнительного обсуждения. Единственное, что сроки у нас небольшие. Конкретные концепции нужно предложить в ближайший месяц. В этом году уже нужно выходить на организацию инфраструктуры, закладывать бюджет, — заметил губернатор.

Николай Любимов упомянул, что фактическое отсутствие водоснабжения, канализации, электроснабжения в “Торговом городке” затрудняет задачу. Только на организацию инфраструктуры по скромным подсчетам, как выразился губернатор, понадобится около 100 000 000 рублей. А наполнение места “жизнью” будет идти параллельно с основными работами.