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Николай Любимов: В Рязанской области уделяется большое внимание развитию материально-технической базы музеев

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Международным днём музеев.

Уважаемые работники музеев Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В Рязанской области много интересных музеев, каждый из которых имеет свою яркую индивидуальность и неповторим. Их уникальные коллекции находятся в руках ответственных и преданных своему делу сотрудников, чей труд очень важен для общества.

Музеи сегодня – это не только хранилища древностей и свидетельств истории. Они выполняют значимую просветительскую задачу, сохраняют героические страницы прошлого нашего народа, наследие выдающихся земляков, которыми славится Рязанский край. Музейные работники на высоком профессиональном уровне ведут активную научную, образовательную работу. Реализуются проекты, которые позволяют сотням тысяч людей из России и зарубежных стран, жителям нашего региона знакомиться с уникальными образцами культуры и искусства, самобытного народного творчества. Несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, музеи продолжают свою деятельность – организованы и проходят увлекательные виртуальные экскурсии.

В Рязанской области уделяется большое внимание развитию материально-технической базы музейных учреждений. Благодаря реализации национального проекта «Культура» в этом направлении удастся сделать гораздо больше, а также оказывать другую необходимую поддержку.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, творческой энергии, дальнейших профессиональных успехов.

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