Николай Любимов прибыл на пожар, в котором погибли люди

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В ночь на понедельник, 4 мая, в Рязани загорелся жилой дом на улице Гагарина. 15 человек эвакуировали из кирпичного дома. Троих оперативно доставили в травмцентр, одного человека с инфарктом госпитализировали в кардиодиспансер и одного с гипертонический кризом – в ГКБ №5. Двоих спасти не удалось.

На место происшествия прибыл глава региона Николай Любимов. Оценив масштабы произошедшего, он отметил, что все службы сработали быстро и эффективно. Людям оказана необходимая помощь, причины произошедшего выясняются.

На личной странице в соцсети губернатор призвал всех к внимательности и ответственности и посоветовал беречь себя и своих близких.

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