Мошенник похитил с карты рязанца 235 тысяч рублей

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Сотрудники отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани расследуют мошенничество, в ходе которого злоумышленник, представившись работником банка, завладел сбережениями 33-летнего рязанца.

В полицию обратился 33-летний житель города Рязани, которая сообщил, что с ее банковской карты пропали все сбережения – 235 тысяч рублей.

Полицейские немедленно выехали на адрес и опросили мужчину. Выяснилось, что недавно ему звонил незнакомец, который представился работником службы безопасности банка, и сообщил – кто-то пытается несанкционированно получить средства с его счета. Чтобы, якобы, обезопасить сбережения, звонивший порекомендовал перевести сбережения на резервный счет, а для этого попросил передать ему данные банковской карты и следовать его указаниям.

Выполняя указания звонившего, пострадавший перевел все сбережения на резервный счет, указанный незнакомцем, который тот контролировал, потому что вскоре этот счет оказался пуст — злоумышленник перевел себе все деньги рязанца.

Оперативники уголовного розыска зафиксировали все обстоятельства преступления. Принимаются меры по установлению личности злоумышленника.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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